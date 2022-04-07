İl Öze İdaresinin zorlu kar mücadelesi bahar ayında da devam ediyor - Son Dakika
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İl Öze İdaresinin zorlu kar mücadelesi bahar ayında da devam ediyor

07.04.2022 21:08

İl Öze İdaresinin zorlu kar mücadelesi bahar ayında da devam ediyor Yüksekova'da Nisan Ayına rağmen açılan yollar kar tünellerini andırıyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Nisan ayına rağmen 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

İl Öze İdaresinin zorlu kar mücadelesi bahar ayında da devam ediyor

Yüksekova'da Nisan Ayına rağmen açılan yollar kar tünellerini andırıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Nisan ayına rağmen 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka köyün yoluna bir ay önce yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliğine bağlı ekipler çalışma başlattı. 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çektiriyor.

İl Öze İdaresinin zorlu kar mücadelesi bahar ayında da devam ediyor
İl Öze İdaresinin zorlu kar mücadelesi bahar ayında da devam ediyor
İl Öze İdaresinin zorlu kar mücadelesi bahar ayında da devam ediyor

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Yüksekova, Hakkari, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Öze İdaresinin zorlu kar mücadelesi bahar ayında da devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İl Öze İdaresinin zorlu kar mücadelesi bahar ayında da devam ediyor - Son Dakika
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