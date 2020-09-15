İl Özel İdare katlı kavşak inşaatına başlandı - Son Dakika

İl Özel İdare katlı kavşak inşaatına başlandı

Niğde'de çalışmalarına başlanan İl Özel İdare önü katlı kavşak projesi ile birlikte toplamda 3 üst geçidi inşa edilmiş olacak.

İl Özel İdare katlı kavşak inşaatına başlandı, System.String[]

Niğde'de çalışmalarına başlanan İl Özel İdare önü katlı kavşak projesi ile birlikte toplamda 3 üst geçidi inşa edilmiş olacak.

İl Özel idare önü ile Yeni Terminal'e giden yolu kapsayan, demiryolu hemzemin geçidini de içerisine alan ve bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltıp, trafik güvenliğini artıracak olan katlı kavşak çalışmalarını yerinde inceleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, inşaatı yürüten firma yetkililerden bilgi aldı.

Çalışma alanında incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Şu anda Devlet Demiryolları tarafından yapılmakta olan Özel İdare üst geçidinin yerindeyiz. Çalışmalar başladı. Müteahhit firmamızda yanımızda 2 gün itibariyle kazıkları çakmaya başlayacaklar. Demirleri bağlamışlar, sağ olsunlar. En kısa zamanda bitirecekler. İhaleyi aldıkları günden itibaren 350 gün içerisinde bitirmeleri gerekiyor. İnşallah hızlı bir şekilde Niğde'nin kanayan yarası olan ve en işlek demiryolu geçidi olan İl Özel İdare önündeki üst geçtiğimizde hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Bizim daha önce proje kitapçığımızda söz verdiğimiz gibi görselleri de yer aldığı gibi bire bir aynı proje burada uygulanacak. Devlet Bahçeli Bulvarı, İl Özel İdaresi Önü ve devamında da Ditaş Kavşağı'nın da tamamlanması ile birlikte Niğde'de artık hiç kimse treni görmeyecek. Treni beklemek zorunda kalmayacak. Bütün Devlet Demir Yollarının geçişlerinde üstten alttan geçeceğiz. Tren beklemekti hemzemin geçitti, kazaydı şuydu buydu Allah'a şükürler olsun Niğde'de Bunların hepsi tarihe karışmış olacak. Tabii ki ben bunca yatırımın Niğde'ye gelmiş olmasından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza, Devlet Demiryolları Genel Müdürümüze, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Niğde'de gerçekten bu sene özellikle devlet demir yolları açısından bir şantiyeye dönüştü. İnşallah seneye hiçbir şekilde treni görmeyiz" dedi.

4 DÜKKAN KAMULAŞTIRILDI

Eski sanayide üst geçit için 4 tane dükkanı acil kamulaştırmaları gerektiğini söyleyen Başkan Özdemir; "İki hafta önce hak sahipleri ile el sıkışmıştık. Belediye olarak 4 tane dükkanın hızlı bir şekilde kamulaştırılmasını gerçekleştiriyoruz. Eski Sanayiyi yeni sanayi sitemize taşıyacağız. Oto yolun kenarında çok daha şık çok daha düzgün çok daha fazla gelir sağlayacak dükkanları temin edeceğiz. Üst Geçit'in tamamlanması ile birlikte trafikte yukardan akacak. Buradaki dükkanlar kotun altında kalacak. Üst geçidin tamamlanması ile birlikte eski sanayimizi yeni sanayi sitesine taşımış olacağız. Kamulaştırma yapacağımız yerler piyasada neye satılıyorsa bir dükkan yada bir arsa piyasanın altına kesinlikle almayız. Ama şunu da söyleyim piyasanın üstünde alamayız. Böyle bir beklentiye de girmesin kimsede fırsatçılık yapmasın bunada asla izin vermeyiz piyasadaki değeri ne ise o değeri üzerinden alırız" diye konuştu.

YENİ SANAYİ SİTESİNDEKİ DOĞALGAZ ÇALIŞMASI SONA YAKLAŞTI

Yeni sanayi sitesinde uzun süredir doğalgaz çalışmalarının sonuna geldiğini söyleyen Başkan Özdemir;" Ata Sanayi ve Yeni Sanayi birleştirecek olan alt geçidimizde şuan yaklaşık yüzde 40-50 tamamlanmak üzere. iki sanayi alttan birleştirmiş olacağız. Seçim kitapçığımıza alt geçit projesi aynı şekilde hayata geçirmiş oluyoruz. Devamında da doğalgazı olan çok şık ısınmada sorun yaşanmayan hepsi de buradan daha büyük yeni iş yerlerine taşımış olacağız" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Emrah Özdemir, Üst Geçit, Doğalgaz, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 15:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Özel İdare katlı kavşak inşaatına başlandı - Son Dakika


Son Dakika

Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı arttı Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı HDP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı Arsenal, Aubameyang'ın sözleşmesini yeniledi Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi
Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi         
17:34
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı         
17:28
Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor         
17:15
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu         
16:04
Kullanım miktarı aynı gelen faturalar farklı! İstanbul'da 18, Bursa'da 50 liralık borç çıkardılar Kullanım miktarı aynı gelen faturalar farklı! İstanbul'da 18, Bursa'da 50 liralık borç çıkardılar         
15:58
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Libya'da dengeleri değiştirecek iddia: Başbakan Serrac istifa edecek Libya'da dengeleri değiştirecek iddia: Başbakan Serrac istifa edecek         
14:51
Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı         
14:49
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı         
11:47
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu         
11:18
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Türkiye, cuma günü yağışlı havanın etkisine girecek Meteoroloji bölge bölge uyardı! Türkiye, cuma günü yağışlı havanın etkisine girecek         
10:19
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Sergen Yalçın 1 maç daha takımının başında olamayacak TFF Başkanı Nihat Özdemir: Sergen Yalçın 1 maç daha takımının başında olamayacak         
08:56
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Canan Kaftancıoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" dememesi üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu müdahale etti         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 21:59:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Özel İdare katlı kavşak inşaatına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei