İl Özel İdareleri 18. Eğitim Semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Özel İdareleri 18. Eğitim Semineri - Son Dakika

İl Özel İdareleri 18. Eğitim Semineri

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sadece 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısının 117 olduğunu bildirdi.

İl Özel İdareleri 18. Eğitim Semineri, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sadece 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısının 117 olduğunu bildirdi.

Soylu, Antalya Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen İl Özel İdareleri 18. Eğitim Semineri'nde, babasının da 1980 öncesi il genel meclis üyesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 17 yılda terör ve ekonomik saldırılara rağmen koşar adımla ilerlediğini vurgulayan Soylu, Türkiye'nin uzun yıllardan beri terörle, demokrasi istismar edilerek sınandığını dile getirdi.

Terörle etkin bir mücadele yürütüldüğüne dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Eğer 21'inci asrın başında Sayın Cumhurbaşkanımız savunma sanayinde o adımları atmamış olsaydı, hala yüzde 80 savunma sanayinde dışa bağımlı olmuş olsaydık, insansız hava aracımız, silahlı insansız hava aracımız, ATAK helikopterimiz, mühimmatlarımız olmasaydı, biz 21'inci asrın başından itibaren TSK'da, jandarmada profesyonel bir yapıya geçmemiş olsaydık, ne bugün Fırat Kalkanı Harekatı'nı ne Zeytin Dalını ne de Barış Pınarı Harekatı'nı yapabilirdik, ne de dünyanın 'Otur oturduğunuz yerde' dediği zaman 'Burası bizim coğrafyamız. Oturmayız.' deme şansına sahip olmazdık."

Kıran-9 ve 10 operasyonu

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini, bir 40 yılını daha teröre heba edemeyeceğini anlatan Soylu, Kıran operasyonlarına ilişkin, "Kıran-9 ve 10 operasyonu başladı. Kıran-11'i de başlatacağız inşallah. Öyle '4-5 metre kar var, kış var, çıkamayız, giremeyiz, yapamayız, edemeyiz, kışın kendi karargahlarımıza çekilelim' yok. Bunu burada net söylüyorum. Kış da olsa yağmur da olsa kar da olsa boran da olsa bu milleti bu musibetten kurtarmaya azmettik, kurtarmaya yemin ettik. Teröre karşı kesintisiz bir operasyon içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Örgüte katılım rakamları tarihin en düşük seviyesinde

Soylu, bugün dünyanın karşısında güçlü bir Türkiye'nin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en yüksek koordinasyon içinde olduğu, en stratejik adımları attığı ve terörün bitmesine en yakın olduğu durumdadır. Kendi İHA ve SİHA'larımızı, kendi silah ve ekipmanlarımızı üretip, dışa bağımlı olmadan mücadele ediyoruz. Örgüte katılım rakamları tarihin en düşük seviyesindedir. Sadece 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısı 117'dir. Bunun neredeyse üç katını da teslim ve ikna yoluyla örgütten kopardık."

(Sürecek)

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:40 Kaynak: AA
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