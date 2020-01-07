İl Özel İdaresi atölyesinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Özel İdaresi atölyesinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

İl Özel İdaresi atölyesinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

6 saat önce

Tokat İl Özel İdaresine ait bakım atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İl Özel İdaresi atölyesinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu, System.String[]

Tokat İl Özel İdaresine ait bakım atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Turhal Yolu'nda bulunan İl Özel İdaresi yerleşkesine ait bakım atölyesinin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangının yerleşke içindeki yakıt tanklarına ve diğer kısımlara sıçramaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çatıyı saran yangın, müdahale sonucu söndürüldü.

Çatıda hasara neden olan yangına, bacadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu tahmin ediliyor.

İtfaiye, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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