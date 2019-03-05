Son Dakika Haberleri: İl Özel İdaresi Desteğiyle 500 Adet Ağaç Dikildi

İl Özel İdaresi Desteğiyle 500 Adet Ağaç Dikildi

1 saat önce

Aksaray İl Özel İdaresi, iş makineleri ve köy halkı ile birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresi Desteğiyle 500 Adet Ağaç Dikildi, System.String[]
Aksaray İl Özel İdaresi, iş makineleri ve köy halkı ile birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Çekiçler köy halkının kendi imkanları ile yetiştirdiği toplam 500 adet ağacı İl Özel İdaresi iş makineleri ile Çekiçler köy yolu güzergahına dikildiğini belirterek, "Toprağın bu aylarda don olması ve insan gücü ile dikimin gerçekleşememesi yüzünden kurumumuzdan iş makinesi talep eden köy halkının bu talebini ivedi bir şekilde karşıladık. Köy yolumuzun ağaçlandırılması sağlanmış olduk. Köylerimizden bu ve bunun gibi gelen talepleri il özel idaresi olarak ekip ve ekipman desteği sağlıyoruz" dedi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:17 Kaynak: İHA

Aksaray, Güncel
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