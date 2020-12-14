İl Özel İdaresi Divriği'de 14,8 milyon lira yatırım yaptı - Son Dakika

Sivas'ta İl Özel İdaresince 2020 yılında Divriği ilçesine 14 milyon 879 bin lira yatırım yapıldığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Divriği ilçesinde 2020 yılında Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında 29 kilometre yolda birinci kat asfalt çalışması, 20 kilometre yolda ise onarım ve stabilize çalışması yürütüldü, 6 menfez yapıldı.

İlçe genelinde köylere 59 bin 387 metrekare kilitli parke taşı gönderilerek köy içi yolların düzeltilmesi ve köylerde yaşam kalitesinin arttırılması sağlandı.

İlçede 13 içme suyu projesi ile 4 kanalizasyon projesi de tamamlanırken, tarımsal sulama projeleri ile ilçede 9 hektar alanda daha sulama gerçekleştirilecek.

Diğer yandan ilçedeki 5 okul, 1 jandarma binası ve 1 Kur'an kursu binasının onarımı tamamlandı.

İlçeye 2 adet prefabrik okul kazandırılırken "Divriği Seyir Terası Projesi" de devam ediyor.

İlçede 2020 yılı yatırım programı kapsamında bugüne kadar yürütülen çalışmalarda kırsal alt yapıya 4 milyon 243 bin lira, onarım, prefabrik okulların yapımı ve seyir terası için 10 milyon 635 bin lira, toplamda ise 14 milyon 879 bin lira harcama yapıldı.