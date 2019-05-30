İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kaya, çalışmaları inceledi

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, 2019 yılında başlatılan çalışmaları inceledi.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, 2019 yılında başlatılan çalışmaları inceledi.



Kaya, merkeze bağlı Yukarı Yıldızlı, Kahyalı, Damlacık, Durdulu, Kumyurt köy yolları ile Sıcak Çermik'te birtakım gezi ve incelemelerde bulundu.

Yukarı Yıldızlı köyünde asfalt altı temel malzemenin serilmesine yönelik çalışmaları yerinde inceleyen Kaya, Kahyalı, Damlacık, Durdulu köy yollarında yürütülen çalışmalar hakkında, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Caner'den bilgi aldı.

İl Özel İdaresinin 2019 yılındaki çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kaya, "Bu kapsamda Yukarı Yıldızlı köyünde yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Öncelikle emek sarf eden mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi ve KÖYDES'e aktarılan yaklaşık 100 milyon liralık kaynağı kırsala harcayacaklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"İlimizi daha ileriye götürmek hususunda gayret göstereceğiz. 2019 yılı yatırım programı kapsamında ilimizde 439 kilometre stabilize, 306 kilometre 1. kat asfalta sathi kaplama, 310 kilometre 2. kat asfalt iyileştirme çalışması yapılmış olacak. Bunun yanı sıra 87 adet sanat yapısı inşa edilecek. Ayrılan ödeneklerle ilimiz genelinde 295 bin 533 metrekare parke taşı köylerimizle buluşmuş olacak."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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