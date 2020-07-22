İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nebi Kaya görevi devretti - Son Dakika

Sivas İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevini yürütürken İstanbul Şile Kaymakamlığına atanan Mehmet Nebi Kaya'nın devir teslim töreni gerçekleştirildi. Valilik makamında gerçekleşen törende Mehmet Nebi Kaya görevini Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'a devretti. Törende konuşan Vali Salih Ayhan , Mehmet Nebi Kaya'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Cengiz Nayman'a ise yeni görevinde başarılar diledi. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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