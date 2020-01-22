İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Uzun, 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Özel İdaresi olarak geçen yıl başarılı bir çalışma sezonunu geride bıraktıklarını bildirdi.

Uzun, yaptığı açıklamada, her geçen yıl daha başarılı bir çalışma sezonunu geride bıraktıklarını ve bir sonraki yıla daha iyi hazırlandıklarını söyledi.

İl Özel İdaresi olarak il genelinde 277 köy, 593 ünite olmak üzere toplamda 870 yerleşim bölgesinde yıl boyunca personelle birlikte yoğun bir çalışma sezonunu geride bıraktıklarını ifade eden Uzun, "Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kurum olarak ilkleri gerçekleştirmeye çalıştık. Bu kapsamda toplam maliyeti 5 milyon 740 bin lira olan 240 ton saat kapasitesi ile günlük 1,5-2 km asfalt yapma özelliğine sahip, ilimizin ve bölgemizin en büyük asfalt plentinin açılışını gerçekleştirdik." dedi.

Uzun, sıcak asfalt çalışmasında kullanılmak üzere toplam maliyeti 2,1 milyon lira olan bir adet finişer ve iki adet silindiri araç parklarına kazandırdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Asfalt çalışmasını müteahhit firma ile yapmış olsaydık, söylediğim rakamlardan iki kat daha fazla bir maliyet ortaya çıkacaktı. Ama idaremize kazandırdığımız bu araç ve gerçeklerle maliyeti yüzde 50 daha ucuza getirerek çok büyük ve karlı bir hizmeti ilimize kazandırmış olduk."

Geçen yıl İl Özel İdaresi ve KÖYDES kaynaklı 100 kilometre asfalt çalışmasını tamamlayarak hedeflerini aştıklarını vurgulayan Uzun, merkez ve ilçelerde gerçekleştirdikleri yol çalışmalarında hemen hemen tüm ihtiyaçları kendi içlerinde çözecek güce sahip durumda olduklarını kaydetti.

Uzun, Vali Fuat Gürel'e, Karabük milletvekillerine, İl Genel Meclis Başkanına, meclis üyelerine ve İl Özel İdaresi personeline teşekkür etti.