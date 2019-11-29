Son Dakika Haberleri: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yentür'ün acı günü
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İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yentür'ün acı günü

6 saat önce

Ankara'da elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'ün oğlu Sefa Yentür, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yentür'ün acı günü, System.String[]

Ankara'da elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'ün oğlu Sefa Yentür, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'ün oğlu Sefa Yentür, dün gece saatlerinde Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ankara uçağı ile Muş'a getirilen Sefa Yentür için Çağlayan Cami'nde cenaze namazı kılındı. Ayakta durmakta güçlük çeken İl Özel İdaresi Yentür'e çok sayıda kişi destek olmaya çalıştı. Sefa Yentür'ün cenazesi burada kılınan namazın ardından Taşo Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.


Acı gününde Şeyhmus Yentür'ü; Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum çalışanları ve sevenleri yalnız bırakmadı. - MUŞ

Çağlayan, Ankara, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:51 Kaynak: İHA
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