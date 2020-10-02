Soylu: "(Kimlik kartlarına e-imza yüklenmesi) TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz" - Son Dakika

Soylu: "(Kimlik kartlarına e-imza yüklenmesi) TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En temel düsturunuz, kaynakları milletin yararına ama mutlaka ve mutlaka verimlilik esasına göre kullanmak olmalıdır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En temel düsturunuz, kaynakları milletin yararına ama mutlaka ve mutlaka verimlilik esasına göre kullanmak olmalıdır." dedi.

Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Eğitimi Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, hizmet içi eğitimlerin mesleki bilgi ve birikimi paylaşmak, merkez yönetimle uyumu sağlamak açısından önemli olduğunu belirterek, bu sayede hizmet kalitesinin ve vatandaş memnuniyetinin de arttığını dile getirdi.

Eğitimlerin bir diğer faydasının ise katılanların birbiriyle tanışması, güzel dostluklar kurması ve anılar bırakması olduğunu ifade eden Soylu, "Bizim işlerimiz, insana hizmet işidir. Eğer bizler insani motivasyonlara sahip olmazsak, az önce ifade ettiğim kardan kapanmış bir okul yolunu açmak için, yeterli gayreti gösteremeyiz. Garip gurebayı dert edinemeyiz." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının her yıl bir teması olduğunu hatırlatan Soylu, geçen yıl "eğitim-denetim-takip" teması kapsamında özellikle hizmetiçi eğitimlere büyük ağırlık verdiklerini söyledi.

Soylu şöyle devam etti:

"Merkez birimlerimizde Eğitim Dairesi Başkanlığımızın 2019 yılında hedeflediği uzaktan eğitim sayısı 30 bindi, bunu gerçekleştirdik. Yüz yüze eğitim hedefimiz 4 bin 800'dü, bunu da 9 bin 385 olarak gerçekleştirdik. Bu yıl yüz yüze eğitim hedefimiz 6 bindi ama maalesef, virüs salgını sebebiyle şu an için 2 bin 63 olarak gerçekleştirebildik. Ancak uzaktan eğitimde 32 bin olan hedefimizi, daha şimdiden 37 bin 756'ye ulaştırdık.

2020 yılının temasını da "standart-süreklilik-memnuniyet" olarak belirlemiştik. Bu temaların haricinde entegrasyon, politika belgeleri, teknik ve beşeri kapasiteyi arttırmak, performans değerlendirme, vatandaş memnuniyetini arttırma gibi temel stratejik ilkeler de oluşturmuştuk ve 4 yıldır bu ilkeler çerçevesinde pek çok adım attık. Tüm bu kavramsal yaklaşımların amacı İçişleri Bakanlığının genel verimliliğini arttırmak, görev ve sorumluluk sahasında ürettiği kapasiteyi yükseltmek ve milletin beklentilerini tam olarak karşılayabilmektir."

"Kimlik kartlarına e-imza yüklenecek"

Bakanlık faaliyetleri hakkında da bilgi veren Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü birimlerinde yaptıkları konsept değişiklerinin ardından vatandaş memnuniyetini gördüklerini ifade etti.

Geçen hafta kimlik kartlarının içerisine ehliyet bilgilerinin yüklendiğini açıkladıklarını hatırlatan Soylu, "TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz. İnşallah e-imza yakında bu konuda altyapısı ve hazırlıkları tamamlanmış olacak. 2021'in belli bir zaman diliminde o da yüklenmiş olacak." dedi.

112 acil hizmetlerin entegrasyonu için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Soylu, 2021'in ortalarında tüm Türkiye'de 112 hizmetlerinin entegrasyonunun sağlanacağını bildirdi.

Önümüzdeki süreçte İl Özel İdareleri ve İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı arasındaki iletişim ve denetimin çok daha yoğun olacağına işaret eden Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Bilmenizi isterim ki önümüzdeki sürecin, il özel idareleri açısından temel hedefi, verimliliği arttırmaktır. Bunun içinde üretilen iş verimliliği de var, ama aynı zamanda ekonomik verimlilik var.

İl özel idareleri olarak aslında çok kritik bir yerde duruyorsunuz. Bir yanda bütün bakanlıklar, yatırım yapan kurumlar, hizmet üreten ve kaynak kullanan kurumlar, diğer yanda da bu hizmeti talep edenler, il genel meclisleri, muhtarlar, yerel saikler var. Sizler, işlerin somutlaştığı noktadasınız. Harcamayı yapan, gelen kaynağı kullanan birimlersiniz. En temel düsturunuz, kaynakları milletin yararına ama mutlaka ve mutlaka verimlilik esasına göre kullanmak olmalıdır."

Eğitim 3 gün sürecek

Go¨revdeki 51 il özel idaresi genel sekreterine yo¨nelik sahada son do¨nemlerde ortaya c¸ıkan aksaklık ve ihtiyac¸ları daha yakından anlayabilmek ve mu¨dahale imkanları gelis¸tirebilmek amacıyla düzenlenen eğitimde, kurumsal kapasite, personel yapısı, bu¨tc¸e yo¨netimi ve genel is¸leyis¸ gibi alanlarda aralarında kayda degˆer farklılıkları ortadan kaldırabilmek, etkin ve verimli bir yo¨netim anlayıs¸ını koordinasyon ic¸erisinde sagˆlayabilmek hedefleniyor.

Soylu: (Kimlik kartlarına e-imza yüklenmesi) TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz
Soylu: (Kimlik kartlarına e-imza yüklenmesi) TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz
Soylu: (Kimlik kartlarına e-imza yüklenmesi) TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz
Soylu: (Kimlik kartlarına e-imza yüklenmesi) TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz

Süleyman Soylu, Vatandaş, Açılış, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soylu: '(Kimlik kartlarına e-imza yüklenmesi) TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz' - Son Dakika

YORUMLAR (1)
  • zafer doğan: saygıdeğer bakanım ALLAH yar ve yardımcınız olsun yüce RABBİM size ve sevdiklerinize sağlıklı günler nasip etsin yüksekovadan saygılarımla Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor İçişleri Bakanlığı'ndan 2. Lig ekibi Amedspor hakkında suç duyurusu İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti
Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş         
17:38
Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
17:22
Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi         
17:14
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı         
14:58
Berna Laçin'den Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?         
14:13
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı         
12:14
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 18:35:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Soylu: "(Kimlik kartlarına e-imza yüklenmesi) TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei