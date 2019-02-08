İl Özel İdaresi İşçilerinin Toplu Sözleşme Töreni

Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Özel İdaresi işçilerinin toplu sözleşme törenine katıldı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Özel İdaresi işçilerinin toplu sözleşme törenine katıldı.



Balcı, İl Özel İdaresi yemekhanesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, işçilerin ekonomik ve mali haklarında düzenleme yaptıklarını söyledi.



Toplu sözleşme için toplandıklarını belirten Balcı, "İşçilerimize inşallah güzel imkanlar sağlamış olacağız. İşçilerimize çok anlamlı katkılar sağladık. İşçilerimizin maaşlarını ortalama yüzde 50 civarında artırdık. Ben ve ekibim hepimiz işçinin ve emekçinin dostuyuz. Çünkü sizler bizim ülkemizin, Tokat'ımızın refahı için, imarı için, ihyası için gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden çalışıyorsunuz. 160'a yakın işçimizin, 29'a yakın da güvenlik görevlimizin imkanlarını bayağı iyileştirmiş olduk." dedi.



İşçilerin çevre illerdeki işçilere kıyasla daha az maaş aldığını dile getiren Balcı, şöyle konuştu:



"Şimdi işçilerimizin maaşları hepsinin üzerine çıktı. Örneğin operatörlerimiz zamdan önce 2 bin lira alıyordu. Şimdi 3 bin 120 lira alacaklar. Onların maaşlarına yüzde 46,6 gibi bir artış yapıldı. Şoförlerimiz bin 900 lira maaş alıyordu. Şimdi ise 3 bin 50 lira alacaklar. Onlara da yüzde 52,9 oranında zam yapıldı. Ustalarımız yine bin 900 lira alıyordu. Şimdi 3 bin liraya yakın maaş alacaklar. İşçilerimiz bin 754 lira maaş alıyordu. Şimdi 2 bin 735 lira alacaklar. Tazminatlar, mesailer, ikramiyeler buna dahil değil. Sizin maaşlarınıza Allah'a şükür daha iyi bir seviyeye getirdik."

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