İl Özel İdaresi'nde kış sezonu öncesi hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

Sivas İl Özel İdaresi'nde kış sezonu öncesi hazırlıklar sürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cengiz Nayman, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünü ziyaret ederek, Müdür Mürvet İnce'den sürdürülen çalışmalar hakkında bildi aldı.

İl Özel İdaresi ekipleri olarak her daim göreve hazır olduklarını belirten Nayman, "İl Özel İdaresi bünyesindeki tüm personelimiz özveri ve sorumluluk içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza iyi hizmet sunabilmek için çalışıyoruz. İdaremiz geçmişten günümüze sahip olduğu tecrübe ile her türlü zorluğun üstesinden gelebilmektedir. Kış sezonu boyunca da il genelinde hummalı çalışmalar yürütülecek." ifadelerini kullandı.

Nayman, personelle de bir süre sohbet etti.