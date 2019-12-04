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Son Dakika Güncel İl Özel İdaresi'nin 2020 mali yılı bütçesi 56 milyon lira - Son Dakika

İl Özel İdaresi'nin 2020 mali yılı bütçesi 56 milyon lira

6 saat önce

Bilecik İl Özel İdaresinin 2020 mali yılı bütçesi 56 milyon lira olarak belirlenerek oy birliğiyle kabul edildi.

İl Özel İdaresi'nin 2020 mali yılı bütçesi 56 milyon lira, System.String[]

Bilecik İl Özel İdaresinin 2020 mali yılı bütçesi 56 milyon lira olarak belirlenerek oy birliğiyle kabul edildi.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Sosyal Tesislerinde İl Özel İdaresi 2020 mali yılı bütçesini ve yatırımlarını görüşen İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantılarının sona ermesi nedeniyle İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, birim müdürleri, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve İl Genel Meclis üyeleriyle bir araya geldi.


İl Genel Meclisi üyelerinin özveriyle, birlik ve beraberlik içerisinde Bilecik'in 2020 yılı planlamasında nelerin yapılabileceği, hangi projelere hangi kaynakların aktarılabileceği konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Vali Şentürk, "İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır. Bütçe görüşmeleri ve çalışmalarınızın 2020 yılında uygulanacak projelerimizin şekillenmesinde büyük katkısı olacak. Kaynaklarımızı verimli, yerinde ve doğru kullanırsak kaliteli, iyi işler ortaya çıkacaktır. Özel idaremizin yıllarca güzel işler çıkardığını köylerimizin pek çoğunda gözlemledik. Her yönüyle katkısı olan arkadaşlarımıza 2019 yılı adına teşekkür ediyorum. 2020 bütçesi ile de en doğru şartlarda, en doğru hizmeti, en doğru şekliyle insanlarımıza ulaştıracağımıza inanıyorum. Daha çok gelir getirici, ceviz üretiminin geliştirilmesi projemizde olduğu gibi, projelere ağırlık vermemizin uygun olacağını değerlendiriyorum. 2020 yılı bütçesinin hem İl Özel İdaresine, hem de hizmetin sunulacağı kesimlere, ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Jandarma, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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