İl Özel İdaresi'nin araç filosuna kazandırılan 8 iş makinesi hizmete alındı - Son Dakika
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İl Özel İdaresi'nin araç filosuna kazandırılan 8 iş makinesi hizmete alındı

17.06.2022 10:55
İl Özel İdaresi'nin araç filosuna kazandırılan 8 iş makinesi hizmete alındı

Bilecik'te, İl Özel İdaresinin öz kaynaklarıyla temin edilen 8 iş makinesi törenle hizmete başladı.

Bilecik'te, İl Özel İdaresinin öz kaynaklarıyla temin edilen 8 iş makinesi törenle hizmete başladı.

Kurumun filosuna 5 milyon 277 bin 133 lira bedelle kazandırılan kanal kazıcı, loder yükleyici, 2 silindir ve 4 dönüştürülmüş kamyonun hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü bahçesindeki törende konuşan Vali Kemal Kızılkaya, yeni alınan araçlarla İl Özel İdaresinin gücüne güç katacağını söyledi.

Vatandaşlara daha güzel hizmetler yapabilmek için iş makinelerini hizmete aldıklarını belirten Kızılkaya, "Bize düşen görev, güzel hizmetler yaparak halkımızın refahını ve hayat konforunu yükseltmektir. Bunun için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Törene, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclisi üyeleri, birim müdürleri ve kurum personeli katıldı.

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Kaynak: AA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İl Özel İdaresi'nin araç filosuna kazandırılan 8 iş makinesi hizmete alındı - Son Dakika

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