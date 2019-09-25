Son Dakika Haberleri: İl Özel İdaresi personeline hizmet içi eğitim verildi
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İl Özel İdaresi personeline hizmet içi eğitim verildi

32 dakika önce

Osmaniye İl Özel İdaresi çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

İl Özel İdaresi personeline hizmet içi eğitim verildi, System.String[]

Osmaniye İl Özel İdaresi çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.


Genel Sekreter Mustafa Bolat, il genel meclisi salonundaki seminerde yaptığı açıklamada, eğitimler sayesinde üretken, hizmet odaklı ve huzurlu iş ortamının oluşmasına katkıda bulunulacağına inandığını belirtti.


Bolat, "Eğitimlerde kurum çalışanlarımızın vatandaş odaklı, daha etkin ve hızlı hizmet verebilmesi, çalışmaları sırasında hizmette verimliliğin artması hedeflenmektedir. Eğitimlerimiz, program doğrultusunda birçok konu anlatımıyla bir ay boyunca devam edecektir." ifadesini kullandı.

Seminer Genel Sekreter Yardımcısı Mesut Ovalı'nın hizmet içi eğitim semineri, görgü, nezaket ve protokol kurallarını aktarmasıyla sürdü.

Sekreter, Osmaniye, Bolat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:44 Kaynak: AA
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