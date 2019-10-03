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İl Özel İdaresi personeline sağlık taraması

1 saat önce

Amasya İl Özel İdaresi personeline iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlık taraması yapıldı.

İl Özel İdaresi personeline sağlık taraması, System.String[]

Amasya İl Özel İdaresi personeline iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlık taraması yapıldı.

Uzman doktorlar gözetiminde gerçekleştirilen genel taramalara İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar da katıldı.

Yapılan tetkiklerle personelin sağlık durumunun tespiti yapılırken hastalığı olanlar tedavi için bilgilendirildi.

Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:06 Kaynak: AA
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