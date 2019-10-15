Son Dakika Haberleri: İl Özel İdaresi Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı
Son Dakika Güncel İl Özel İdaresi Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı

İl Özel İdaresi Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı

39 dakika önce

Karabük İl Özel İdaresinde çalışan memurlarımızın ekonomik durumunun iyileştirilmesine yönelik hazırlanan Sosyal Denge Sözleşmesi Vali Fuat Gürel ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Levent Uslu tarafından imzalandı.

İl Özel İdaresi Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Karabük İl Özel İdaresinde çalışan memurlarımızın ekonomik durumunun iyileştirilmesine yönelik hazırlanan Sosyal Denge Sözleşmesi Vali Fuat Gürel ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Levent Uslu tarafından imzalandı.


İmza töreninde konuşan Vali Gürel, İl Özel İdaresi çalışanlarına böyle bir imkan sağlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, imzalanan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Valilik Makamı Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine; Vali Fuat Gürel, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Özel İdare Genel Sekreterimiz Mehmet Uzun, Bem-Bir-Sen İl Temsilcisi Yılmaz Çelen ve sendika temsilcileri katıldı. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:01 Kaynak: İHA
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