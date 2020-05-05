İl Özel İdaresi yol iyileştirme çalışmalarına başladı - Son Dakika

Sivas İl Özel İdaresi, yol iyileştirme çalışmalarına başladı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kırsalda yaşayan vatandaşlara en iyi hizmeti götürmek için yol iyileştirme çalışmaları yapıyor.

Bu kapsamda Yıldızeli ilçesi Kalın köyü yolunun bozulan kesimleri sökülerek yerine takviye zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı.

İl Özel İdare personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalarını titizlikle yürütüyor.