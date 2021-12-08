İl Özel İdaresinden Spora Destek Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

İl Özel İdaresinden Spora Destek Sürüyor

08.12.2021 00:13

İlimizin tüm sportif alanlarda daha başarılı olabilmesi ve özlenen hedeflerine ulaşabilmesi yolunda İl Özel İdaresi desteklerini aralıksız sürdürüyor.

İlimizin tüm sportif alanlarda daha başarılı olabilmesi ve özlenen hedeflerine ulaşabilmesi yolunda İl Özel İdaresi desteklerini aralıksız sürdürüyor.

Spora ve sporcuya yapılan yatırımlarla birlikte sporun farklı kategorilerinde elde edilecek başarılı sonuçlarla belirlenen sportif hedeflere ulaşılması amaçlanırken bu kapsamda sporun farklı branşlarında ilimizi temsil eden kulüplerimizi ve takımlarımızı sağladığı katkılarla destekleyen il özel idaresi tarafından alınan spor malzemeleri Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar ikinci liginde ilimizi temsil eden Karaman Spor Lisesi Kadın Voleybol Takımı oyuncularına dağıtıldı.

Kazımkarabekir Kapalı Spor Salonunda antrenmanlarını sürdüren Karaman Spor Lisesi Kadın Voleybol Takımını ziyaret eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, Kadınlar ikinci liginde ilimizi başarıyla temsil eden voleybol takımı oyuncularıyla bir süre sohbet ederek il özel idaresinin destekleriyle alınan spor malzemelerini dağıttı.

Oyunculara mücadele verdikleri ikinci ligde başarılar dileyerek sezonu şampiyonlukla taçlandırmalarını isteyen Vali Işık, daha sonra oyuncularla bir süre voleybol maçı oynadı. Spor Malzemeleri dağıtımı programına Vali Işık'ın yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'te katıldı. Karaman Valiliği/ BASIN

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Karaman, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum İl Özel İdaresinden Spora Destek Sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
00:18 Son Dakika: Harçlara yapılan yüzde 50'lik artışla 6 aylık pasaport 1034 lira, 3 yıllık pasaport 3507 liraya yükseldi
00:14 Son Dakika: Harçlara yapılan yüzde 50'lik artışla 6 aylık pasaport 1034 lira, 3 yıllık pasaport 3507 liraya yükseldi
23:44 Yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri şoke etti
23:37 Yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, çiftlik sahibini şoke etti: İlk kez başımıza böyle bir şey geldi
23:34 Bayrampaşa'da kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı
23:32 Gazetecinin oğlunu öldürüp derin dondurucuya koyan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Sohbet ederken eski konular açıldı, sinirlenip boğdum
23:00 Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de gündeme geldi
22:56 Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de yankı buldu
22:55 Ünlü gazetecinin oğlunun cesedi, Bayrampaşa'da bir evdeki derin dondurucuda bulundu
22:53 Günlerdir aranan ünlü gazetecinin oğlunun cesedi, bir evdeki derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 01:21:54. #1.12#
SON DAKİKA: İl Özel İdaresinden Spora Destek Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement