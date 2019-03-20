İl Özel İdaresine Proje Ödülü

Kilis İl Özel İdaresine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından proje ödülü verildi.

Kilis İl Özel İdaresine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından proje ödülü verildi.



Kilis Valiliği il özel idaresi 1102 proje arasından ilk 51 proje arasında yer aldı. Bu nedenle İl Özel İdaresine mansiyon ödülünü almaya hak kazandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından takdim edilen ödülü Kilis Valisi Recep Soytürk adına Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'e verildi. - KİLİS

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