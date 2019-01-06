Son Dakika Haberleri: İl Özel İdaresine Vatandaşlardan Tam Not

İl Özel İdaresine Vatandaşlardan Tam Not

1 saat önce

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, 64 iş makinesi ve 102 personelle 140 köy ve 339 mezra yolunda yaptığı çalışmalarla yöre halkından tam not aldı.

İl Özel İdaresine Vatandaşlardan Tam Not, System.String[]
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, 64 iş makinesi ve 102 personelle 140 köy ve 339 mezra yolunda yaptığı çalışmalarla yöre halkından tam not aldı.

Zorlu doğa ve kış şartları, çığ ve kar yağışına rağmen bir hafta boyunca sürekli karla mücadele çalışmalarını sürdüren Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, tüm köy ve mezra yollarını kazasız olarak açmanın mutluluğunu yaşadılar. Araçların giremediği noktalarda birçok hastayı kurtararak hastaneye ulaştıran ekipler, yöre halkını da mağdur etmeden örnek bir çalışma sergiledi. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları vatandaşların da takdirini topladı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

Kar, Hakkari, Güncel
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