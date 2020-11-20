İl özel idaresinin 2021 yılı bütçesi 145 milyon TL olarak onaylandı - Son Dakika

İl özel idaresinin 2021 yılı bütçesi 145 milyon TL olarak onaylandı

20.11.2020 15:08
İl özel idaresinin 2021 yılı bütçesi 145 milyon TL olarak onaylandı, System.String[]

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan il genel meclis üyeleri 20 günlük bütçe maratonu sonunda Adıyaman İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçe ve yatırım programını onayladı.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan il genel meclis üyeleri 20 günlük bütçe maratonu sonunda Adıyaman İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçe ve yatırım programını onayladı.

Adıyaman İl Genel Meclisinin Kasım ayı bütçe görüşmeleri bugünkü toplantı ile sona erdi. Geçen yıl 135 Milyon lira olan bütçe bu yıl 145 Milyon TL olarak onaylandı.

Bütçe görüşmelerinin son günü toplantısına Vali Mahmut Çuhadar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık ve ilgili Şube Müdürleri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili Mehmet Yıldırım tarafından 2021 yılı tahmini bütçesi okundu. Okunan bütçe sonrası İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan bütçeyi oylamaya sunarak meclis üyelerince oybirliğiyle kabul edildi.

İl genel meclis üyelerine hitap eden Vali Mahmut Çuhadar, 2021 yılı İl Özel İdaresinin bütçesinin hayırlı ve uğurlamasını dileyerek, "Genel meclis üyelerimiz defaatle söylediğimi gibi vatandaşın gözü, kulağı ve sesisiniz. Kırsal kesimde sesini duyuramayan vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesisiniz. Bundan dolayı yaptığınız işleri çok önemsiyor ve çok önemli işlere imza atıyorsunuz. Adıyaman'da göreve başladığım 5 aylık süre zarfında birçok köyümüzde incelemelerde bulundum. Her gittiğim yerde il özel idaremizin yol, su ve kanalizasyon olarak yaptıkları hizmetleri bizzat yerinde müşahede etme fırsatı buldum. Kırsal kesimde yaşayan halkımızın yaşam ve refah düzeyinin artırılması amacıyla yaptığınız hizmetlerden dolayı siz değerli il genel meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devletin organları bir bütündür. Devlet, en nihayetinde halka hizmet etmek için kurulmuş bir aygıttır. 2021 yılı bütçesinin ilimize, köylerimize, mezralarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, 20 günlük bir çalışma sonrası bütçeyi yapan il genel meclis başkanımıza, il genel meclis üyelerine, il özel idare genel sekreteri ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kasım Ayı boyunca devam eden yoğun bütçe görüşmelerinin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığını kaydeden İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, "Meclis üyelerimiz adaletli bir bütçe yaptılar. En ücra yerleşim biriminde nerede bir insan varsa genel meclis olarak oralara kadar gidip tespitler yapılarak güzel bir program sergilendi. İl Özel İdaresi olarak en ücra köy ve mezralara kadar hizmetler götürüldü. İnşallah valimizin destekleriyle 2021 yılı içerisinde kırsal kesime yönelik hizmet çıtasını daha da yükselterek güzel hizmetlere vesile olacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İl özel idaresinin 2021 yılı bütçesi 145 milyon TL olarak onaylandı
İl özel idaresinin 2021 yılı bütçesi 145 milyon TL olarak onaylandı

Meclis Başkanı, Mehmet Can, Adıyaman, Yatırım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl özel idaresinin 2021 yılı bütçesi 145 milyon TL olarak onaylandı - Son Dakika


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