İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında 9. İl Pandemi Kurulu Toplantısı başladı. Hasdal'da bulunan İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesindeki toplantı basına kapalı olarak yapılıyor. Toplantı sonrası Vali Yerlikaya'nın açıklama yapması bekleniyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, üniversitelerin rektör ve dekanları katıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İL PANDEMİ KURULU TOPLANTISI BAŞLADI - Son Dakika