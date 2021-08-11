İL PANDEMİ KURULU TOPLANTISI BAŞLADI - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya 'nın başkanlığında 9. İl Pandemi Kurulu Toplantısı başladı. Hasdal'da bulunan İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ( AFAD ) yerleşkesindeki toplantı basına kapalı olarak yapılıyor. Toplantı sonrası Vali Yerlikaya'nın açıklama yapması bekleniyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu , İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, üniversitelerin rektör ve dekanları katıldı.

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