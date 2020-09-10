İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Erzincan'da Vali Mehmet Makas başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları İhsan Ayrancı ve Mehmet Şerif Olçaş ile ilçe kaymakamları ve kurul üyeleri katıldı.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla düzenlenen toplantıda, bugüne kadar alınan tedbirler, denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Mehmet Makas; salgınla mücadelede her bir faaliyet alanı için belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalarının titizlikle yürütülmesini ayrıca tedbirlere uymayanlarla ilgili idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılması noktasında da gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Alınan tedbirlere titizlikle uyulması halinde hem ülkemiz adına hemde ilimiz adına vakaları azaltarak, kısa sürede bu mücadelede başarıyı yakalayacaklarını bildiren Vali Mehmet Makas, tüm vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısını yineledi. - ERZİNCAN