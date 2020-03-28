İl Pandemi Kurulu toplantısı sona erdi - Son Dakika

Harun UYANIK/ İSTANBUL İl Pandemi Kurulu Toplantısı AFAD'da yapıldı.

Koronavirüs başlıklı toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlık etti. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) Hasdal'da bulunan binasındaki toplantıya Vali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve diğer yetkililer de katıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantı 2 saat sürdü. Toplantıyla ilgili yazılı bir açıklama yapılacağı öğrenildi.