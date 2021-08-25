İl Pandemi Kurulu Vali BİLGİN'in, başkanlığında videokonferans ile toplandı - Son Dakika
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İl Pandemi Kurulu Vali BİLGİN'in, başkanlığında videokonferans ile toplandı

İl Pandemi Kurulu Vali BİLGİN'in, başkanlığında videokonferans ile toplandı

25.08.2021 00:36

İl Pandemi Kurulu Vali BİLGİN başkanlığında video konferans yöntemi ile toplandı.

İl Pandemi Kurulu Vali BİLGİN başkanlığında video konferans yöntemi ile toplandı…

İlimiz genelinde alınan Koronavirüs tedbirlerinin değerlendirildiği Pandemi Toplantısı 24 Ağustos 2021 Salı günü Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Vali BİLGİN başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda ilgili gündem maddeleri ve alınan Koronavirüs tedbirleri görüşüldü.

Kaynak: Habermetre
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Koronavirüs, Pandemi, Salı, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum İl Pandemi Kurulu Vali BİLGİN'in, başkanlığında videokonferans ile toplandı - Son Dakika


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