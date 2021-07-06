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İl Pandemi Kurulu, Vali Osman Hacıbektaşoğlu Başkanlığında Toplandı - Son Dakika

İl Pandemi Kurulu, Vali Osman Hacıbektaşoğlu Başkanlığında Toplandı

06.07.2021 15:08
İl Pandemi Kurulu, Vali Osman Hacıbektaşoğlu Başkanlığında Toplandı, System.String[]

Pandemi sürecinde ilimizdeki vaka sayılarının azaltılması yönünde alınacak tedbirler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve dinamik denetim sürecinin görüşüldüğü, İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinde ilimizdeki vaka sayılarının azaltılması yönünde alınacak tedbirler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve dinamik denetim sürecinin görüşüldüğü, İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli halk sağlığı uzmanı İbrahim Teğin tarafından koronavirüs salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalar, aşılama durumu ve salgın ile ilgili güncel istatistiki verilere ilişkin sunum yapıldı.

Toplantıda, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum, vaka durumu, tedavi süreçleri ve filyasyon çalışmaları, yapılan denetimler ve pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan genel tedbirler değerlendirildi.

Kurul üyelerine hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, Covid-19 salgınını ile mücadelede vaka sayılarının artığına dikkat çekerek, "Siirt ili olarak, ilk öncelikli işimiz salgınla mücadele olacaktır. " dedi.

İlde alınan birçok tedbire rağmen vakalarda artış olduğunu hatırlatan Vali Hacıbektaşoğlu, bu kapsamda vatandaşlardan salgınla ilgili alınan tedbir ve kurallara uyulması noktasında her zamankinden çok daha duyarlı olunmasını istedi.

Salgınla mücadelede en büyük silahın aşı olduğunu vurgulayan Vali Hacıbektaşoğlu, salgınla mücadelede aşılama çalışmalarına dikkat çekerek, tüm imkanların seferber edildiğini, aşı çalışmalarının il, ilçe, belde köy, mezra, yayla ve kentin kalabalık caddelerinde aşı uygulama noktaları ile aşılama çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasının bir zorunluluk olduğunu bildirdi.

Bireysel tedbirlerin katı bir şekilde uygulanması gerektiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, 'Özelikle aşılamada günlük olarak 2 binin altına düşmemeliyiz. Aşı olmak için vatandaşlarımızı beklemeyeceğiz, biz vatandaşa gideceğiz. Vatandaşlarımızın aşı olması için tüm imkanlarımızı kullanacağız. ' dedi.

Toplumda aşı ile ilgili yanlış algılara itibar edilmemesi gerektiğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, kesinlikle rehavete kapılmamalıyız. Özellikle bu dönemde, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına daha çok uymalyız. "

Tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Bu süreci Siirtli hemşehrilerimizin desteği ile hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Tedbirlere uymak bizleri daha güzel yarınlara taşıyacaktır. " diyerek, sözlerini tamamladı.

Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Resul Özdemir, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Belediye Başkan yardımcıları Doç. Dr. Ali Aytek, Kadir Yıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre, Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural ve ilgili kurul üyeleri katıldı.

Osman Hacıbektaşoğlu, COVIRAN Bereket, Pandemi, Siirt, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İl Pandemi Kurulu, Vali Osman Hacıbektaşoğlu Başkanlığında Toplandı - Son Dakika


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