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'Il Pirata' operası ile Sonya Yoncheva ve Javier Camarena Madrid'i büyüledi
4 saat önce
Bellini'nin ilk dönem eserlerinden Il Pirata operası İspanya'nın başkenti Madrid'deki Teatro Real’de sahnelenmeye başladı. Korsan anlamına gelen Il Pirata'da Bulgar soprano Sonya Yoncheva ve Meksikalı tenör Javier Camarena sahneyi paylaşıyor.
Bellini'nin ilk dönem eserlerinden Il Pirata operası İspanya'nın başkenti Madrid'deki Teatro Real'de sahnelenmeye başladı. Korsan anlamına gelen Il Pirata'da Bulgar soprano Sonya Yoncheva ve Meksikalı tenör Javier Camarena sahneyi paylaşıyor.
Il Pirata'da Yoncheva güçlü kadın karakter Imogene'i canlandırıyor. Imogene'in aşık olduğu karakter Gualtiero ise Meksikalı tenör Javier Camarena tarafından oynanıyor. Gualtierosürgüne gönderilmiş bir soylu iken bir korsana dönüşüyor. Imogene ise Il Pirata'nın düşmanı ile zorla evlendirilip ondan bir de çocuk sahibi oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:46
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