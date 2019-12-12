'Il Pirata' operası ile Sonya Yoncheva ve Javier Camarena Madrid'i büyüledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Il Pirata' operası ile Sonya Yoncheva ve Javier Camarena Madrid'i büyüledi - Son Dakika Dünya

'Il Pirata' operası ile Sonya Yoncheva ve Javier Camarena Madrid'i büyüledi

6 saat önce

Bellini'nin ilk dönem eserlerinden Il Pirata operası İspanya'nın başkenti Madrid'deki Teatro Real'de sahnelenmeye başladı.

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Bellini'nin ilk dönem eserlerinden Il Pirata operası İspanya'nın başkenti Madrid'deki Teatro Real'de sahnelenmeye başladı. Korsan anlamına gelen Il Pirata'da Bulgar soprano Sonya Yoncheva ve Meksikalı tenör Javier Camarena sahneyi paylaşıyor.View on euronews

'Il Pirata' operası ile Sonya Yoncheva ve Javier Camarena Madrid'i büyüledi

İspanya, Madrid, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:15 
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