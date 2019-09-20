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İl protokolü gazilerle bir araya geldi

46 dakika önce

Adıyaman il protokolü tarafından, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit ve gaziler derneği ile vatan uğruna canını siper eden Türk kahramanlığının yaşayan abideleri gazileri evlerinde ziyaret edildi.

İl protokolü gazilerle bir araya geldi, System.String[]

Adıyaman il protokolü tarafından, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit ve gaziler derneği ile vatan uğruna canını siper eden Türk kahramanlığının yaşayan abideleri gazileri evlerinde ziyaret edildi.


Şehit ve gaziler derneği ile gazi evlerini ziyarette Vali Vekili Ayhan Akpay'a Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Garnizon Komutan Vekili Asteğmen Çağlar Doğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.


Protokol üyeleri, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesini ziyaret etti.


Buradaki ziyaretin ardından heyet, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şubesini ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.


Şehit ve gaziler derneği ziyaretinin ardından protokol üyeleri 2016 yılında Diyarbakır Sur ilçesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada sol elinden yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sefa Berk'i ziyaret etti.


Buradaki ziyaretin ardından il protokolü, 2014 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini ifa ederken, görev dönüşü askeri aracın Lefkoşa'da trafik kazası geçirmesi sonucu yaralanan Piyade Er Mehmet Altunbay'ı evinde ziyaret etti.


Heyet son olarak, 1994 yılında Diyarbakır'da görev yaptığı sırada PKK bölücü terör örgütü mensuplarının evine yaptığı saldırı sonucu ailesiyle birlikte yaralanan Polis Memuru Abdurrahman Vural'ı ve ailesini ziyaret etti.


Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Vekili Ayhan Akpay ve protokol üyeleri, kutsal vatan toprakları uğruna canını siper eden gazilerle sohbet ederek yakın ilgi gösterdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:01 Kaynak: İHA
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