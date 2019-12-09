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İl protokolü Gerger'i ziyaret etti

6 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'le birlikte Gerger ilçesini gezdi.

İl protokolü Gerger'i ziyaret etti, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'le birlikte Gerger ilçesini gezdi.


Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyeti Gerger'de Belediye Başkanı Erkan Aksoy karşıladı. Karşılama sonrası Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy'la bir süre sohbet eden Vali Aykut Pekmez ve milletvekilleri, belediyenin Gerger ilçe merkezinde yürüttüğü vatandaş odaklı faaliyet ve çalışmalar ile ihtiyaç ve sorunlar hakkında Başkan Aksoy'dan bilgi alarak, ilçeye yapılacak yatırım ve hizmetlerle ilçenin potansiyeline katkı sunacak projelerle ilgili değerlendirme yaptı. - ADIYAMAN

Milletvekili, AK Parti, Adıyaman, Gerger, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:43 Kaynak: İHA
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