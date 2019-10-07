Son Dakika Haberleri: İl protokolü ile din görevlileri futbol maçında karşılaştı
Son Dakika Spor İl protokolü ile din görevlileri futbol maçında karşılaştı

İl protokolü ile din görevlileri futbol maçında karşılaştı

1 saat önce

Sivas İl Müftülüğü tarafından organize edilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla futbol turnuvası gerçekleştirildi.

İl protokolü ile din görevlileri futbol maçında karşılaştı, System.String[]

Sivas İl Müftülüğü tarafından organize edilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla futbol turnuvası gerçekleştirildi.


Efor halı sahada yapılan futbol müsabakasına Vali Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve din görevlileri katıldı.


Yapılan turnuva renkli görüntülere sahneye olurken, Vali Salih Ayhan'ın takım kaptanı olduğu il protokolü takımı, rakibini 14-9 mağlup etti.


Turnuva sonunda konuşan Vali Salih Ayhan; "Turnuvaya katılanlara teşekkür ediyorum, çok güzel bir maç yaptık. Halı saha maçlarımız devam edecek" dedi. - SİVAS

Salih Ayhan, Futbol, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:42 Kaynak: İHA
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