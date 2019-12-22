İl protokolü tarihi oturakçılar pazarında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl protokolü tarihi oturakçılar pazarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

İl protokolü tarihi oturakçılar pazarında incelemelerde bulundu

6 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç il merkezindeki tarihi oturakçılar pazarı esnafını ziyaret etti.

İl protokolü tarihi oturakçılar pazarında incelemelerde bulundu, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç il merkezindeki tarihi oturakçılar pazarı esnafını ziyaret etti.


Vali Pekmez ve Milletvekili Aydın, hafta sonları vatandaşların ve tesbih meraklıları ve koleksiyoncuların buluşma noktası olan tarihi oturakçılar pazarındaki esnaf ve vatandaşlarla tek tek tokalaşıp, hayırlı işler temennisinde bulundu.


Daha sonra oturakçılar pazarındaki bir çay ocağına geçen Vali Pekmez ve beraberindeki heyet, çay ocağında oturan esnaf ve vatandaşlarla sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.


Vali Aykut Pekmez, Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyete yoğun ilgi gösteren esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

Milletvekili, Ahmet Aydın, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir
Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı İncir satışından dönen kamyonet, hafif ticari araca çarparak devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
22:38 Spor fenerbahçe başkanı ali koç'un maç sonu açıklamaları - Son Dakika
22:36 Denizli'de çöken ahırın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
22:36 Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
22:33 İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
22:32 El-Ezher'in Uluslararası Dayanışma Günü mesajına "Uygur Türkleri" sansürü iddiası - Son Dakika
20:40 Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Son Dakika
19:47 Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 22:45:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İl protokolü tarihi oturakçılar pazarında incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]