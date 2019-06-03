Son Dakika Haberleri: İl protokolü üyelerinden huzurevi ziyareti
Son Dakika Yaşam Haber

İl protokolü üyelerinden huzurevi ziyareti

32 dakika önce

Bilecik il protokol üyeleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bağlı Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

İl protokolü üyelerinden huzurevi ziyareti, System.String[]
Bilecik il protokol üyeleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bağlı Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Belediye Başkan Yardımcı Ahmet Gürses; Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Sevgi Evlerinde kalan gençler huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti, ellerinden öptü. Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Vali Şentürk ve beraberindeki protokol üyeleri, yaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Vali Şentürk, il protokolü ve gençlere teşekkür etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:56 Kaynak: İHA
Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ele geçirilen el yazması eserlerde bir tuhaflık var! Teknesinin kadın kaptanıyla ilişki yaşayan kaptanın hayatı kabusa döndü Sokakta sigara içen kadını dövdü, polise direndi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 15:28:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl protokolü üyelerinden huzurevi ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]