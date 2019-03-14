Son Dakika Haberleri: İl Sağlık Müdür Türkoğlu Açıklaması

İl Sağlık Müdür Türkoğlu Açıklaması

47 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, yaşamlarını hayat kurtarmaya adamış her sağlık çalışanının özveri ile görev yaptığına inandığını söyledi.

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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, yaşamlarını hayat kurtarmaya adamış her sağlık çalışanının özveri ile görev yaptığına inandığını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Türkoğlu açıklamasında;

"14 Mart Tıp Bayramı, ilk kez, 1. Dünya savaşı sonunda, İstanbul'un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlandı. Günümüze kadar gelen bu 14 Mart kutlamaları, artık içinde bulunduğu haftayı da kapsayacak şekilde, 'Sağlık Haftası' olarak kutlanıyor.

Ülkemizde, modern ve bilimsel ölçekli ilk tıp eğitiminin başladığı 14 Mart, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık uğruna başlattığı mücadelenin ilk tarihidir. 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları; temel özü fedakarlık olan tıp mesleği çalışanları tarafından sahip çıkılması gereken önemli bir gündür."dedi.

Hekimliğin itibarlı bir meslek olduğunu belirten Türkoğlu, her meslektaşının da özveri ile görev yaptığını onurlu bir mesleğe sahip olan hekimlerin hayatlarını da yaşam kurtarmaya adadığını ifade etti. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:13 Kaynak: İHA

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