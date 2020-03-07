İl Sağlık Müdürlüğü 2019 yılı ikinci yarısını değerlendirdi - Son Dakika
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İl Sağlık Müdürlüğü 2019 yılı ikinci yarısını değerlendirdi

14 dakika önce

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünde 2019 yılının ikinci yarısı değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü 2019 yılı ikinci yarısını değerlendirdi, System.String[]

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünde 2019 yılının ikinci yarısı değerlendirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, değerlendirme toplantısı, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli başkanlığında gerçekleştirildi.

GETAT Merkezi Konferans Salonundaki programda Benli, günümüzde mükemmel insan arayışının yerini iyi ve doğru sistem arayışına bıraktığını belirtti.

Ekip çalışmasının önemine değinen Benli, şunları kaydetti:

"İnsan yapısal olarak bir aileye, bir çevreye ve bir gruba ait olmak ister. Bu aidiyetler içerisinde işimiz varoluş alanlarımızdan biridir. Kendimize, işimize ve ait olduğumuz ekibe saygı duymak durumundayız. İşimizdeki ekip çalışmalarının en güzel yanı, aidiyetliğin verdiği memnuniyetle birlikte başardık duygusudur. Sağlıklı iletişime de değinmek istiyorum. Bu konuda yapılan araştırmalarda iş hayatında, başarının yüzde 85'i doğru iletişim, kusurların yüzde 75'i iletişim eksikliği, kayıpların yüzde 80'i ise kötü iletişimden kaynaklanıyor. İş hayatında başarılı olmanın temel kuralının ise saygı ve sevgi temelli bir yaklaşım olduğu açıkça ortadadır".

Program, 2019 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetler ve yatırımların değerlendirmesinin ardından sona erdi.

Ali Ramazan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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