İl Sağlık Müdürlüğü: "Ankara'da hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluğu... - Son Dakika

İl Sağlık Müdürlüğü: "Ankara'da hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluğu...
İl Sağlık Müdürlüğü: "Ankara'da hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluğu yüzde 63. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır.
İl Sağlık Müdürlüğü: " Ankara'da hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluğu yüzde 63. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır."
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:39
Kaynak: AA
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