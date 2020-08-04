İl Sağlık Müdürlüğü: "Ankara'da hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluğu... - Son Dakika

İl Sağlık Müdürlüğü : " Ankara 'da hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluğu yüzde 63. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır."

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:39

Kaynak: AA

Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti