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Son Dakika Yaşam İl Sağlık Müdürlüğü 'Diş Teknisyenleri' Gününü kutlandı - Son Dakika

İl Sağlık Müdürlüğü 'Diş Teknisyenleri' Gününü kutlandı

7 saat önce

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde düzenlenen etkinlikle 6 Aralık Diş Teknisyenleri Günü kutlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü 'Diş Teknisyenleri' Gününü kutlandı, System.String[]

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde düzenlenen etkinlikle 6 Aralık Diş Teknisyenleri Günü kutlandı.


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Hastane Başhekimi Dt. Soner Yılmaz, diş hekimleri ve diş teknisyenlerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte günün anısına pasta kesildi.


Programda diş teknisyenlerinin gününü tebrik eden İl Sağlık Müdürü Bilge, "İşini büyük emek ve özveriyle yapan siz değerli mesai arkadaşlarımız, ağız ve diş sağlığı hizmet sunumunun temel branşlarından biri olan diş teknisyenliği ve teknikerliği; hastalarımızın estetik taleplerinin ve fonksiyon ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan önemli bir sağlık branşıdır. 6 Aralık Diş Teknisyenleri Günü'nüzü tebrik ediyor, katkılarınıza teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Öte yandan etkinlik, meslekte 30 yılını tamamlayan diş teknisyenlerine plaket verilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Aralık, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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