İl Sağlık Müdürlüğü ilçelerdeki sağlık hizmetlerini değerlendiriyor - Son Dakika

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık hizmeti kalitesini artırıp eksikliklerin tamamlanması ve yeni programların oluşturulması amacıyla ilçelerdeki hastanelerin koruyucu ve acil sağlık hizmetlerini değerlendiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçelerdeki hastane ve koruyucu sağlık hizmetleri ile acil sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla çalışma yapıldı.



Oltu, Olur, Şenkaya ve Narman ilçelerinin sağlık hizmetleri açısından kapsamlı olarak değerlendirildiği çalışmaya, İl Müdürlüğünün tüm üst düzey yöneticileri, hastane başhekimleri, ilçe sağlık müdürleri, hastane uzman hekimleri ile hizmet sunan diğer çalışanlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, sağlık hizmetlerinin sunumunda gelinen noktadan memnuniyet duyduklarını belirterek, sağlık çalışanına, hastaya ve hasta yakınına değer vermenin önemine dikkati çekti.

Değerlendirme çalışmalarının Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde devam edeceğini ve tüm ilçeleri en ince ayrıntılara kadar ele alacaklarını vurgulayan Bedir, sağlık hizmetlerinde daha iyiye ulaşmak için mesaiye devam edeceklerini sözlerine ekledi.