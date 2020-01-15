İl Sağlık Müdürlüğü'nde istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürlüğü'nde istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika

İl Sağlık Müdürlüğü'nde istişare toplantısı düzenlendi

7 saat önce

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yöneticilerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde istişare toplantısı düzenlendi, System.String[]

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yöneticilerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.


Erzurum'da sunulmakta olan ve sunulması planlanan tıbbi tanı ve tedavi hizmetlerinin daha etkin, kaliteli ve ulaşılabilir olması için istişare toplantısı düzenlenerek sunulan sağlık hizmeti konularında fikir alış verişinde değerlendirmeler yapıldı.


Üniversite Hastanesi ve yakın bir zamanda açılışı yapılacak olan Şehir Hastanesi arasındaki işbirliğinin artırılarak devam ettirilmesi kararlaştırılan toplantı sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin, yapılan toplantıda alınan kararların işleyişinin değerlendirilmesi ve yeni işbirliği sahalarının belirlenmesi amacıyla bu tür toplantıların 3 ayda bir rutin halde yapılması hususunda mutabakata varıldığını belirttiler.


Amaçlarının Erzurum'da daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek olduğunu belirten Dr.Gürsel Bedir, bu bağlamda planlamalarının devam ettiğini söyleyip, değerli hizmetlerinden dolayı hem Bölge Eğitim Hastanesi ve Üniversite Hastanesi yöneticilerine hem de diğer Sağlık Bakanlığı hastanelerinin Başhekimlerine ayrı ayrı teşekkür edip uyumlu bir halde çalışmalarının devam edeceğini söyledi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı

Son Dakika Haberleri
22:56 Marmaris'te seyir tepesindeki cinayete 1 tutuklama - Son Dakika
22:55 Seyir halindeyken okey oynayan şoförün sürücü belgesine el konuldu - Son Dakika
22:53 BTK, Wikipedia'yı erişime açtı - Son Dakika
22:52 Eski manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada karar açıklandı - Son Dakika
22:52 "Aratos'un" mezarının olduğu değerlendirilen arsa belediyeye bağışlandı - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerleriyle ilgili iddialara sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 23:03:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Sağlık Müdürlüğü'nde istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]