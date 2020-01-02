İl Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İl Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kokuyla ilgili incelemelerde herhangi bir zehirli gaz bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kokuyla ilgili incelemelerde herhangi bir zehirli gaz bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün bir koku hissedildiği ve ilgili yerlere bildirimde bulunulduğu belirtildi.

Hastaların ve personelin muayenelerinde zehirlenmeye dair bir bulguya rastlanılmadığı aktarılan açıklamada, "Konu ile ilgili UMKE birimine bildirim yapılmış olup UMKE ekipleri hastaneye intikal ederek, gerekli ölçüm ve değerlendirmeler sonucunda herhangi zehirli gaz bulgusuna rastlamamıştır." denildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:14 Kaynak: AA
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