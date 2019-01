İl Sağlık Müdürlüğü Önünde Kendini Yakmaya Kalkıştı

TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde Devlet Hastanesi 'ndeki işinden 1,5 yıl önce ayrılan temizlik işçisi A.S. (46), tekrar başvurduğu işe alınmayınca İl Sağlık Müdürlüğü önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.3 çocuk babası A.S. 1,5 yıl önce kendi isteğiyle işinden ayrıldıktan sonra pişman olup, dönmek istedi. A.S., taşeron işçilerin kadroya geçmesi ve taşeron şirketin kapatılması nedeniyle kuruma alınmadı. Bunun üzerine bugün İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelen A.S. üzerinde bazı yetkililerin isimlerinin bulunduğu 'Başıma geleceklerden bu kişiler sorumludur' yazılı döviz açarak beraberinde getirdiği bidondaki benzini başından aşağı döktü. Montunun cebinden çakmak çıkarıp kendini yakmaya çalışan A.S.'ye İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları müdahale etti ve kendini yakması engellendi. Olay yerine gelen polisler tarafından ekip aracına bindirilen A.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yapmadı.- Tokat