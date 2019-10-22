İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı Çeyrek Finalde

Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Cumhuriyet Kupası" Voleybol Turnuvasında İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı çeyrek finale yükseldi.



Gruplarını 1. sırada tamamlayan takımların bir üst tura çıkma mücadelesinde D grubu lideri Talas Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Voleybol Takımını 3-0 yenen İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı çeyrek finale kalarak adını son 8 takım arasına yazdırdı.



E Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan İl Sağlık Müdürlüğü takımının çeyrek finaldeki rakibi ise, C grubu lideri Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu oldu. - KAYSERİ