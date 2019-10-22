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İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı Çeyrek Finalde

2 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Cumhuriyet Kupası" Voleybol Turnuvasında İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı çeyrek finale yükseldi.

İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı Çeyrek Finalde, System.String[]

Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Cumhuriyet Kupası" Voleybol Turnuvasında İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı çeyrek finale yükseldi.


Gruplarını 1. sırada tamamlayan takımların bir üst tura çıkma mücadelesinde D grubu lideri Talas Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Voleybol Takımını 3-0 yenen İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı çeyrek finale kalarak adını son 8 takım arasına yazdırdı.


E Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan İl Sağlık Müdürlüğü takımının çeyrek finaldeki rakibi ise, C grubu lideri Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu oldu. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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