İl Sağlık Müdürlüğünden Anadolu Üniversitesine 'Sağlık Sokağı'

Öğrenciler 'Sağlık Sokağında' merak ettikleri sorulara yanıt bulacak

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge:

"Bugünün gençleri yarının yetişkinleri, yöneticilerini sağlıklı korumakla mükellefiz"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı:

"Sağlığın önemini vurgulamak için il sağlık müdürümüz burada sokak kurmak istedi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Halk Sağlığı Günleri kapsamında, Anadolu Üniversitesi'nin ortaklığı ve ev sahipliğinde 'Sağlık Sokağı' kuruldu.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesinde gerçekleşen programa; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, davetliler ve öğrenciler katıldı. Sağlık Sokağında; öğrencilere kanser tarama, ağız ve diş sağlığı, akılcı ilaç kullanımı bağımlılıkla mücadele gibi birçok konuda bilgilendirmeler yapıldı.

"Bugünün gençleri yarının yetişkinleri, yöneticilerini sağlıklı korumakla mükellefiz"

Açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, insanların nasıl sağlıklı bir hayat sürdürebileceklerini duyurma amacında olduklarını söyleyerek, "Bugünün gençleri yarının yetişkinleri, yöneticilerini sağlıklı korumakla mükellefiz. Bizim burada yapmak istediğimiz Sağlık Bakanlığı çalışmalarını, nasıl sağlıklı bir hayat sürdürülebileceğini duyurmak. Bizim temel istediğimiz şey şu; sağlık bir yaşam için ideal kilo, yeterli fiziksel aktivite, sigara, alkol ve diğer bağımlılıklardan korunmak. Bu fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sağlığın önemini vurgulamak için il sağlık müdürümüz burada sokak kurmak istedi"

Ardından konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sağlığın önemine değinerek, "Sağlık olmadığı zaman hiçbir aktiviteyi, aklınızdan geçen düşünceleri gerçekleştiremiyorsunuz. O nedenle sağlığın önemini vurgulamak için İl Sağlık Müdürümüz burada sokak kurmak istemişti. Bizim kapımız açık, bizim kendi kulüplerimiz bu konuda oldukça aktifler. Bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.