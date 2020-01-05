İl Sağlık Müdürlüğünden haftasonu hastane denetimi - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Kayseri Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Özyalçın, Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve Emel Mehmet Tarman Kadın ve Çocuk Kliniğini ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Benli ve Özyalçın, ziyaretlerde vatandaş ve çalışanlarla bir araya gelerek sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

Ziyaretlerle ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Benli, acil servis hizmetleri, yataklı servisler ve yoğun bakım ünitelerinin anlık durumlarını yerinde kontrol ettiklerini belirtti.

Hastaların istek ve önerilerini yerinde karşılayabilmek için mevcut yataklı servislerin doluluk oranlarını tespit ederek 112 ekiplerinin hasta nakil durumlarını anlık takip ettiklerini anlatan Benli, ayrıca hastane palyatif servislerinin durumlarını da yerinde görerek hasta ve hasta yakınlarına daha nitelikli hizmet sunabilmek adına bugüne kadar yapılan hizmetlere neler ekleyebileceklerini değerlendirdiklerini kaydetti.