İl Sağlık Müdürlüğünden hasta vefatına ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürlüğünden hasta vefatına ilişkin açıklama - Son Dakika

İl Sağlık Müdürlüğünden hasta vefatına ilişkin açıklama

6 saat önce

İl Sağlık Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'nde yatan Ayşe Karacan'ın (75) yanlış kan verilmesi sonucu öldüğü iddialarına yönelik idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden hasta vefatına ilişkin açıklama, System.String[]

İl Sağlık Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'nde yatan Ayşe Karacan'ın (75) yanlış kan verilmesi sonucu öldüğü iddialarına yönelik idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, ortopedik operasyona alınan Karacan'ın yanlış kan verilmesi sonucu vefa ettiğine dair iddiaların yerel basında çıktığı hatırlatıldı.

Konuyla alakalı hastanece idari soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Hastaya hatalı bir kan ürünü verilip verilmediği, verildi ise miktarı, kan grupları ve hastanın olası ölüm nedenleri üzerinde inceleme yapılmaktadır. İnceleme bittiğinde daha detaylı bilgi paylaşılacaktır." denildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:26 Kaynak: AA
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