İl Sağlık Müdürlüğünden "Kovid-19 hastası yoğunluğu" videosuna ilişkin açıklama - Son Dakika

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 hastalarının yoğunluğu olarak lanse edilen videonun sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İstanbul'daki bir hastanede hasta yoğunluğunun yaşandığı şeklinde paylaşılan görüntü nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklamaya gerek görüldüğü belirtilerek, "Bu görüntülerin İstanbul ile ilgisi yoktur. Yapılan incelemede Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Acil Servisinde, kasım ayı başında çekildiği anlaşılmıştır." denildi.

Aynı günlerde 250 yataklı Yenikent Devlet Hastanesi'nin, pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başladığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle ambulanslar kovid dışındaki hastaları SAÜEAH aciline yönlendirmiş ve geçici bir yoğunluk yaşanmıştır. Görüntülerde yer alan hastaların tamamı Kovid-19 hastası olmayıp, farklı şikayetlerle acil servise başvuran hastalardır. Kısa süreli yaşanan yoğunluk, 1 saat içinde gerekli tedbirlerin alınmasıyla ortadan kalkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."