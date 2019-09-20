Son Dakika Haberleri: İl Sağlık Müdürlüğünden "sepsis" seferberliği
Son Dakika Sağlık Haber

İl Sağlık Müdürlüğünden "sepsis" seferberliği

1 saat önce

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Dünya Sepsis Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik 2 farklı eğitim programı düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Dünya Sepsis Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik 2 farklı eğitim programı düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sepsisi Tanı Hayatı Kurtar" sloganı ile Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan eğitimlere, kentte hizmet veren kamu ve özel hastane çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimlere, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, sağlık idarecileri ve sağlık çalışanları da katıldı.

Sepsisin tanısının çok zor olduğuna değinen Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik, "Şu an matematik modellemeye geçildi. Çünkü enfeksiyon hastalıklarında matematik bir temel var ve onu çözmek gerçekten çok zor. İstatistiksel yöntemlerden faydalanarak sepsis tanısı konulmaya çalışılıyor ama sepsis tanısı koymak hala çok zor." ifadelerini kullandı.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop ise sepsisin hastalarda çoklu organ yetmezliğine sebep olabildiğini belirtti.

İki gün süren eğitim programı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma Alabay'ın gerçekleştirdiği sunumun ardından sona erdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesi, Kayseri, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yazıcıoğlu davası tanığı: Bu ifadeler insanı ipe götürür, göndermeyelim
DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı Ünlü anket şirketi vatandaşlara sordu: Babacan'a mı yoksa Davutoğlu'na mı oy verirsiniz? İstanbul'da ormanı kundaklayan kişi kameralara yakalandı! Polis, şahsı gözaltına aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 14:00:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Sağlık Müdürlüğünden "sepsis" seferberliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]