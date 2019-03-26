Son Dakika Haberleri: İl Sağlık Müdürlüğünden Sivrihisar'a Yeni Ambulans

İl Sağlık Müdürlüğünden Sivrihisar'a Yeni Ambulans

1 saat önce

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesi 112 istasyonuna yeni ambulans teslim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden Sivrihisar'a Yeni Ambulans, System.String[]
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesi 112 istasyonuna yeni ambulans teslim edildi.

Sivrihisar Belediyesi ve Eskişehir Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile ilçe Devlet Hastanesi 112 istasyonuna yeni ambulans verildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve yönetimi ile 2019 model 4x4 yeni ambulansın anahtarı 112 sağlık görevlilerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:57 Kaynak: İHA

Eskişehir, Sivrihisar, Yaşam
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